3 دول تستضيف أمم أفريقيا 2027

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق ،عن مشاركة 3 دول في استضافة كأس الأمم الافريقية عام ٢٠٢٧.

نشر أحمد حسن عبر حسابه فيس بوك: رسميًا لأول مرة في 3 دول الملف الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا ينظم كأس أمم إفريقيا 2027.

وحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم، الأربعاء، اسم البلد المستضيف لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي سُحبت من غينيا لعدم قدرتها على الوفاء بشروط التنظيم.

واختارالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" المغرب لتنظيم نسخة عام 2025 من كأس أمم أفريقيا”.

يذكر أن كوت ديفوار ستستضيف امم أفريقيا مطلع العام المقبل 2024

يشار إلى أن المغرب استضافت أحداثا قارية وعالمية كبرى في السنوات القليلة الماضية تؤهلها تماما لتنظيم الكان 2025.