ختام ورشة عمل الهوية البصرية للمدن المصرية في جامعة عين شمس

نظمت كلية الهندسة في جامعة عين شمس ورشة عمل الهوية البصرية للمدن المصرية من 12 اغسطس إلى 17 اغسطس 2023.

وعقدت ورشة عمل الهوية البصرية للمدن المصرية بالتعاون بين جامعة عين شمس وكلية التخطيط الاقليمي والعمراني في جامعة القاهرة.

تحديد آليات الهوية البصرية

وتعد ورشة عمل الهوية البصرية للمدن المصرية خطوة أولي هامة في تحقيق التبادل الأكاديمي على المستوي القومي حيث تهدف لخلق حوار علمي بين الجامعات المصرية لتحديد معايير وآليات تحقيق الهوية البصرية للمدن المصرية.

وحضر الجلسة الختامية لعرض ومناقشة الأفكار وتوزيع شهادات التقدير علي المشاركين كلا من الدكتورة غادة فاروق، قائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ التخطيط العمراني، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة في جامعة عين شمس وأستاذ التصميم الحضري وتتوجه كلية الهندسة بخالص الشكر إلى الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لتوجيهاته بتوفير الاقامة اللائقة لوفود الجامعات الإقليمية بالمدينة الجامعية للطلبة والطالبات بجامعة عين شمس.

وتضمن برنامج ورشة عمل الهوية البصرية للمدن المصرية مجموعة من المحاضرات حول ماهية الهوية البصرية وبعض التجارب المحلية والعالمية بالاضافة الى زيارات ميدانية لمواقع الدراسة والتي تركز بالأساس على مداخل المدن والمحاور الرئيسية مثل مدخل القاهرة الجوي من مطار القاهرة من شارع العروبة وصولا إلى ميدان العباسية ثم مدخل القاهرة من ميدان رمسيس من المحطة الرئيسية للسكك الحديدية وكأهم ميادين القاهرة وكفراغ عام حيوي يحمل ذاكرة عمرانية هامة في نسيج القاهرة وتم وضع أفكار مبدئية تصميمية وتخطيطية لهذه المواقع.

وتعد ورشة الهوية البصرية للمدن المصرية خطوة أولى في التعاون بين الجامعات وخلق بيئة عمل مشتركة للطلاب من كافة الجامعات المشاركة.

حضور ورشة عمل الهوية البصرية للمدن المصرية

تمت ورشة عمل الهوية البصرية للمدن المصرية بإشراف اللجنة المنظمة المكونة من الدكتور محمد رفعت، رئيس قسم التصميم العمراني بكلية التخطيط الاقليمي والعمراني في جامعة القاهرة، والدكتور محمد الفيومي وأستاذ بقسم التصميم العمراني والتخطيط، والدكتورة نهى جمال سعيد، منسق التبادل العلمى بمكتب التعاون الدولى، وأستاذ مساعد بقسم التصميم العمراني والتخطيط، مع طاقم من الهيئة المعاونة من كلية الهندسة في جامعة عين شمس.

وتشرفت كلية الهندسة في الجلسات الإفتتاحية والختامية بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية بوضع رؤية شاملة ومرجعية للهوية البصرية وهي وزارة التنمية المحلية، وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وزارة الشباب والرياضة وبحضور لفيف من الاساتذة من كافة الجامعات المشاركة في ورشة العمل لوضع الخطوط العريضة للرؤية الشاملة للهوية البصرية لمدن مصر.