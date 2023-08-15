تدشين 3 مشروعات بجنوب الوادي فى إطار رقمنة الجامعة

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى اجتماعًا مع المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة بالجامعة تناول خطة عمل المركز للعام الجامعي القادم وتوجيهات رئيس الجامعة لأنشطة المركز والتي تضمنت الإسراع بأتمتة أنظمة العمل بالمركز ونظم الجودة بالجامعة، وحث جميع كليات الجامعة على الإسراع في إنشاء وتطوير نظم الجودة الحقيقية بها تمهيداً لاعتمادها في أقرب وقت.

أورد بيان للجامعة، إنه تم يجري تدشين وإطلاق ثلاثة مشروعات تطويرية ضخمة تم تكليف مركز ضمان الجودة بالجامعة بإدارتها وتنفيذها وهي مشروع نظام جامعة جنوب الوادي الإليكتروني للإحصائيات والمعلومات والوثائق SVU-Statistics Information Documents Electronic System (SVU-SID E-System)،.

ذكر البيان أن هذا النظام يتضمن ثلاثة مستودعات إليكترونية هي المستودع الرقمي لمؤشرات الأداء الرئيسة بالجامعة SVU KPIs E-Repository ويتضمن مستودعاً لكافة الاحصائيات ذات العلاقة بأنشطة الجامعة المختلفة ومؤشرات الأداء الرئيسة التي يتم حسابها من خلال هذه البيانات.

وأبرز البيان، أن هذه المؤشرات مهمة جداً عند التقدم للاعتماد الأكاديمي وعند التقدم لجوائز التميز المؤسسي وفي تطوير أنظمة الأيزو بالجامعة وعند التقدم للتصنيفات الدولية، ومهمة لصنع واتخاذ القرار، ولضمان التكامل بين أرجاء المؤسسة ولإيقاف والحد من نظام الجزر المنعزلة، ومهمة جداً لضمان عملية الإدارة بالنتائج، حيث كان قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة بقيادة د. أحمد عكاوي قد أعد المستودع لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي وسيتم تفعيله وتطبيقه على كافة قطاعات الجامعة.

وأضاف بيان الجامعة، أن المستودع الرقمي للوثائق بجامعة جنوب الوادي SVU Documents E-Repository: سيتضمن مستودعاً للقوانين والخطط والقرارات واللوائح وكافة أنواع الوثائق المعتمدة التي تحكم وتنظم سير العمل بالجامعة بقطاعاتها المختلفة "التعليم والتعلم والبحث العلمي والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والشق الإداري" واتاحتها لجميع منسوبي الجامعة. - المستودع الرقمي للمعلومات الأساسية لجامعة جنوب الوادي SVU Information E-Repository: سيتضمن هذا المستودع مستويين من المعلومات هي المعلومات العامة والتفصيلية، ويتضمن كافة المعلومات ذات الصلة بالجامعة وكافة مؤسساتها وممتلكاتها.

إضافة للذاكرة المؤسسية للجامعة وكلياتها وبرامجها، وحصر لأصول وأملاك الجامعة وكافة المعلومات المتعلقة بها، ونسبة الإنجاز في انشاءات الجامعة المختلفة (من حيث انتهاء أعمال التشطيبات الداخلية "الدهانات ووصلات الكهرباء والإنارة والتكييفات" والخارجية- ومدى الربط على المرافق العمومية التي تشمل "الكهرباء، ومياه الشرب، الصرف الصحي، الانترنت"- وانتهاء أعمال اللاندسكيب الخارجي- والحصول على شهادة الأمن والسلامة- أعمال التجهيزات والفرش والأثاث- الأجهزة والمعدات)

المشروع الثاني

مشروع انشاء إطار جامعة جنوب الوادي للمؤهلات SVU- Qualifications Framework (SVU-QF): ويهدف هذا المشروع لإنشاء إطار يصف محددات المؤهلات المختلفة التي تمنحها الجامعة في كافة الدرجات العلمية بمختلف أنواعها، ويحدد الجدارات التي يجب أن يكتسبها خريجي البرامج العلمية للجامعة، إضافة لكونه أداة لبناء قدرات طلاب الجامعة فيما يخص المهارات والجدارات التي يكتسبونها سواء في الأنشطة التعليمية أو من خلال الأنشطة اللاصفية التي سيتم تحديدها بحيث ترفع مستويات المهارات العامة والقابلة للانتقال لدى الطلاب وخاصة مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الإبداع وريادة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ومهارات اللغة والتواصل الفعّال. 3-

المشروع الثالث

وذكر البيان أن المشروع الثالث هو مشروع أتمتة نماذج الوثائق الرئيسة لضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة SVU Quality E-Repository: ويتضمن هذا المشروع تصميم منصة إليكترونية لإنشاء الدراسة الذاتية لكليات وبرامج الجامعة وتوصيفات البرامج والمقررات وتقاريرها تهدف هذه المنصة لمساعدة وحدات ضمان الجودة بالكليات في اعداد تلك الوثائق الرئيسة باستخدام النماذج المعتمدة من خلال الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بحيث تتضمن تلك المنصة شاشات لمنسقي كل معيار وللمراجعين والمحكمين لتحرير ومراجعة البيانات الوصفية للمؤسسة وتعليقات المؤسسة على المعايير بالدراسة الذاتية ورفع كافة المرفقات الخاصة بها في قالب موحد لكل كليات الجامعة وبرامجها ثم تتيح المنصة تصدير الدراسة الذاتية كملف واحد نهائي بصيغتي WORD – PDF، بما يضمن تسهيل مهمة إعداد الدراسات الذاتية للكليات والبرامج بوصفها أهم وثائق الجودة بالكلية.

كذلك ستتيح المنصة قوالب جاهزة وشاشات لإدخال عناصر توصيف البرامج والمقررات وتقاريرهما وتصدير الوثيقة بصيغتي WORD – PDF. هذا وقد وجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بالإسراع ببرمجة وتفعيل هذه المستودعات الرقمية لتكون أداة لتقييم مدى جودة الأداء بكليات وإدارات الجامعة، ولتساعد على دعم واتخاذ القرار الصحيح، بحيث يتم عرض تقرير شهري مستخرج من تلك المستودعات يحدد مستوى جودة الأداء بكل من كليات الجامعة وبرامجها ومدى إنجازها في استيفاء وثائق الجودة الأساسية، كما وجه سيادته لجميع كليات الجامعة وإداراتها بضرورة الاشتراك وبفعالية في أنشطة إنشاء وتطوير أنظمة جودة التعليم بها والتقدم للحصول على الاعتماد في أقرب وقت