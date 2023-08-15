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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضبط عدد من طيور الفلامنجو بالإسكندرية

وزيرة البيئة- ياسمين
وزيرة البيئة- ياسمين فؤاد

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التحرى حول ما تردد على احد مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود عدد ٥ من طيور البشاروش (الفلامنجو) فى أحد الكافيتريات الموجودة بمنطقة سيدى جابر بالاسكندرية فى حالة سيئة، مشددة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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اتخاذ الاجراءات القانونية 

وفى هذا الصدد فقد قام الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بمحافظة الاسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وقامت بتشكيل لجنة من الفرع، وضباط قسم شرطة البيئة للتفتيش على الكافتيريا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قانون البيئة 

 وقد أسفرت المعاينة عن وجود عدد ٥ طائر بشاروش بكافيتريا بأسم فلامنجو بمنطقة سيدى جابر دون ترخيص، بالمخالفة للمادة( ٢٨ ) من قانون البيئة،  والذى يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية دون ترخيص طبقا للجداول الموجوده باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وكذلك حظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها أو بيعها.

حديقة الحيوان بالاسكندرية 

وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بقسم شرطة البيئة بالواقعة ومصادرة الطيور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف فى هذا الشأن.

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