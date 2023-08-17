فؤاد: المؤتمر الوزاري الإفريقي بإثيوبيا يهدف إلى تعزيز التعاون

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) المقامة بالعاصمة الاثيوبية أديس بابا ، تأتى تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

المؤتمر الوزاري بإثيوبيا

وقد توجهت فؤاد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى أعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، حيث إنطلقت أعمال الشق الخاص بالخبراء في الفترة من 14 إلى 16 أغسطس، يليه إجتماعات الشق الوزراي يومي 17 و 18 من الشهر الجاري.

القارة الافريقية

وأضافت وزيرة البيئة أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز الإلتزام الجماعي للقارة الإفريقية في الأحداث البيئية العالمية الرئيسية القادمة، بما في ذلك مختلف مؤتمرات الأطراف في الإتفاقات البيئية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومنها الدورة ٢٨ لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات، والإتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي.

تعزيز عمل المؤتمر الوزاري

وتابعت فؤاد، أن هذه الدورة تهدف إلى زيادة تعزيز عمل المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة فى مساهمته فى البيئة الإقليمية، واغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة الأفريقية.

تعزيز التعاون المشترك

هذا وتعقد وزيرة البيئة على هامش فعاليات المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التى تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك