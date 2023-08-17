عاجل
قائد فرقة BTS يسيء للإسلام.. محبوه يحرقون صوره ويطالبونه بالاعتذار قمر صفر يزين السماء الليلة.. ترقبوه
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جميعه يتفقد العمل بمركز صحة الأسرة بالأبعادية

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

 

قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بزيارة تفقدية لمركز صحة الأسرة بالأبعادية ، لمتابعة سير العمل به ،

رافقه خلالها الدكتور  ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، والدكتورة  شيرين حمدى مدير إدارة الجوده بالمديرية ، وفريق من إدارة الجودة ، وفريق من الإدارة الصحية بدمنهور .

حيث تابع سير العمل بكافة أقسام المركز ، وأكد علي حرص  القيادة السياسية علي النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع معايير هيئة الإعتماد والرقابة.

وناقش  جميع العاملين بالمركز فى طبيعة عملهم ، ووجه بتذليل كافة المعوقات ، وتقديم كل الدعم من أجل النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين .

وكذلك حرص على الإلتقاء المواطنين  واستبيان أرائهم ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة بالمركز ، كذلك الإستماع إلي احتياجاتهم .

كما تابع عمل الفريق الثابت بالمركز لحملة ١٠٠ يوم صحة ، و عمل الفرق للمبادرات المختلفة ، واثنى على عملهم وحسن أدائهم ، من حيث الدقة فى تسجيل البيانات ، وإجراء الفحوصات وغيرها 

ومن المعروف أن مركز صحة الأسرة بالأبعاديه بدمنهور ، افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى  أثناء زيارته التاريخية لمحافظة البحيره فى يونيو الماضي .

ويعتبر المركز من ضمن المنشآت الصحية المدرجة ضمن خطة المحافظة للتسجيل والإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية . 

بالإضافة لعدد من المؤسسات الصحية الأخرى من وحدات الرعاية الأولية حديثة الإنشاء والتابعة لمبادرة حياة كريمة ، ومعها مستشفى رشيد ، ومستشفى الصدر بدمنهور ، والمعمل المشترك الإقليمى بدمنهور ، ومركز فريد عطيه للغسيل الكلوى بدمنهور ، ومركز الأسنان بدمنهور .