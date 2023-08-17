جميعه يتفقد العمل بمركز صحة الأسرة بالأبعادية

قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بزيارة تفقدية لمركز صحة الأسرة بالأبعادية ، لمتابعة سير العمل به ،

رافقه خلالها الدكتور ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، والدكتورة شيرين حمدى مدير إدارة الجوده بالمديرية ، وفريق من إدارة الجودة ، وفريق من الإدارة الصحية بدمنهور .

حيث تابع سير العمل بكافة أقسام المركز ، وأكد علي حرص القيادة السياسية علي النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع معايير هيئة الإعتماد والرقابة.

وناقش جميع العاملين بالمركز فى طبيعة عملهم ، ووجه بتذليل كافة المعوقات ، وتقديم كل الدعم من أجل النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين .

وكذلك حرص على الإلتقاء المواطنين واستبيان أرائهم ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة بالمركز ، كذلك الإستماع إلي احتياجاتهم .

كما تابع عمل الفريق الثابت بالمركز لحملة ١٠٠ يوم صحة ، و عمل الفرق للمبادرات المختلفة ، واثنى على عملهم وحسن أدائهم ، من حيث الدقة فى تسجيل البيانات ، وإجراء الفحوصات وغيرها

ومن المعروف أن مركز صحة الأسرة بالأبعاديه بدمنهور ، افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته التاريخية لمحافظة البحيره فى يونيو الماضي .

ويعتبر المركز من ضمن المنشآت الصحية المدرجة ضمن خطة المحافظة للتسجيل والإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية .

بالإضافة لعدد من المؤسسات الصحية الأخرى من وحدات الرعاية الأولية حديثة الإنشاء والتابعة لمبادرة حياة كريمة ، ومعها مستشفى رشيد ، ومستشفى الصدر بدمنهور ، والمعمل المشترك الإقليمى بدمنهور ، ومركز فريد عطيه للغسيل الكلوى بدمنهور ، ومركز الأسنان بدمنهور .