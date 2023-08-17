ألمانيا.. الفيضانات تتسبب في تعطل الرحلات الجوية بمطار فرانكفورت

أعلن الموقع الرسمي لمطار مدينة فرانكفورت الألمانية، أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد والمركز الأوروبي الرئيسي، تعطل الرحلات الجوية في فرانكفورت وإلغاء إجمالي 70 رحلة جوية، بسبب تعرض وسط ألمانيا لهطول أمطار غزيرة وصواعق.



وذكر موقع دويتشه فيله الإخباري الألماني، اليوم الخميس، أن الفيضانات أدت لتجمع المياه على مدرجات هبوط الطائرات، مما أدى إلى عدم تمكن بعض الركاب من النزول من الطائرات التي هبطت بالفعل.

من جانبه أكد متحدث باسم المطار أنه تم توقف الخدمات الأرضية لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار.

ويُشار إلى أن أكثر من 23 رحلة وصول كان مخطط لها حولت مسارها بعيدا عن فرانكفورت بسبب حظر الطيران الليلي والفيضانات.

وبحسب التقديرات الأولية لمطار فرانكفورت، فقد تأثر أكثر من ألف راكب بسبب الأحوال الجوية.

وتابعت أن الأمطار الغزيرة في أجزاء من جنوب غرب ووسط ألمانيا تسببت في غمر الأقبية والشوارع، وفي غيلسنكيرشن بمنطقة الرور الغربية، قالت خدمة الإطفاء إنه تم إنقاذ أشخاص من سياراتهم، حيث غمرت المياه العديد من الأنفاق على الطرق السريعة.

وبحسب شبكة "دويتش فيلا" الألمانية، فقد أصدرت هيئة الأرصاد الألمانية (DWD) تحذيرًا لولاية هيس بأكملها مع توقع حدوث عواصف رعدية غزيرة مساء الأربعاء.

وتسببت الأمطار والرياح العاصفة والبرق التي صاحبت العواصف الرعدية الشديدة في انتشار العديد من رجال الإطفاء في ولاية هيسن بوسط ألمانيا، حيث يقع المطار، وبين الساعة 8 مساءً و11 مساءً بالتوقيت المحلي، أفاد مكتب الأرصاد الجوية عن هطول كميات تصل إلى 60 لترًا لكل متر مربع في بعض أجزاء المنطقة.

ذكرت الإذاعة العامة المحلية هيسيش روندفانك، أن خبراء الأرصاد الجوية سجلوا أكثر من 25 ألف صاعقة في غضون ساعة واحدة، مع رياح شديدة القوة بلغت 81 كيلومترًا في الساعة (60 ميلًا في الساعة) حدثت في جريشيم، ووصلت إلى 71 كيلومترًا في الساعة في أوفنباخ.

وحث المطار المسافرين على الوصول "في موعد لا يتجاوز 2.5 ساعة" قبل موعد رحلتهم اليوم، كما تم حث الركاب على الوصول مبكرًا إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا بعد أن تسبب الطقس القاسي في فوضى السفر بين عشية وضحاها.

وغمرت الأمطار الغزيرة المدارج مساء الأربعاء تاركة الركاب عالقين على متن الطائرات غير قادرين على النزول.

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