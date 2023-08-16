جامعة عين شمس تشارك في وفد نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى

شاركت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس والقائم بعمل رئيس الجامعة في وفد نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى.

ويضم إقليم القاهرة الكبرى جامعات: عين شمس، والقاهرة، والأزهر، وبنها، والذي أقيم في رحاب جامعة حلوان.

جامعات إقليم القاهرة الكبرى

واستقبل الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى، والدكتورة غادة فاروق حسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة.

كما ضم الوفد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعُقد الاجتماع الأول لبحث أوجه التعاون ومفهوم التكامل بين هذه المؤسسات التعليمية والاقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية في هذا الإقليم الواحد والمشاركة في المشاريع المستقبلية في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠.

وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة والتى تعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصرى وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة وكذلك وضع آليه وخطط تدريب مشتركة لخدمة المجتمع.

ويعتبر هذا الاجتماع هو النواة الأولى لتحقيق التعاون بين هذه الجامعات وتفعيل ما تم مناقشته به وستتوالي الاجتماعات الأخرى في رحاب الجامعات الأخرى لإقليم القاهرة الكبرى.

اجتماع جامعات إقليم القاهرة الكبرى

وعقد الاجتماع الأول في رحاب جامعة حلوان لبحث أوجه التعاون ومفهوم التكامل بين هذه المؤسسات التعليمية والاقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية في هذا الإقليم الواحد والمشاركة في المشاريع المستقبلية في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة والتى تعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصرى وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة وكذلك وضع آليه وخطط تدريب مشتركة لخدمة المجتمع.

ويعتبر هذا الاجتماع هو النواة الأولى لتحقيق التعاون بين هذه الجامعات وتفعيل ما تم مناقشته به وستتوالي الاجتماعات الأخرى في رحاب الجامعات الأخرى لإقليم القاهرة الكبرى .