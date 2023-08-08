البحيرة تنظيم قافلة سكانية شاملة بمركز الدلنجات

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الشراقوة التابعة لقرية طيبة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 210 حالة بمختلف التخصصات( 70 من الأطفال و80 باطنة و15 أمراض النساء)، كما تم إجراء تحاليل لعدد 20 حالة و تحاليل اعتلال كلوي لـ 25 حالة، بالإضافة إلى توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة ، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )

وقامت الإدارة البيطرية بعلاج 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 500 من الأغنام و الأبقار ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة ،و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

يتأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.