وزارة العمل تنظم ملتقى توظيف لشباب الدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، لقاء تنسيقي بين المديرية ومكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية ، تمهيداً لملتقى التوظيف الذى سيعقد فى إستاد مدينة المنصورة يومي 21 و 22 من شهر أغسطس الجارى ، تحت شعار "حياة كريمة لكل مصري ومصرية" ، بحضور مسؤولي شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص وتنظيم ملتقيات توظيف تساهم فى الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وفال حسام طلبة وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إنه فى ضوء التنسيق وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، وفى إطار التنسيق بين مديرية العمل وبين مكتب مبادرة حياة كريمة بالمحافظة لتدريب الشباب على كيفية الحصول على فرص العمل في الداخل والخارج وكيفية إجراء المقابلة الشخصية وكتابة السيرة الذاتية ، وذلك لمدة 3 أيام 15 و 16 و 17 من أغسطس الجارى ، تمهيداً للمشاركة فى الملتقى التوظيفي الذي سيعقد فى 20 و 21 فى نفس الشهر بحضور أصحاب الشركات والمنشآت .

و أكد وكيل المديرية، أن هذه الملتقيات لها دور كبير في توجيه الشباب لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي ، إذ أنها تعد البداية لحياة جديدة تحسن من مستويات معيشتهم ، كما وجه بضرورة التنسيق مع الشركات وأصحاب الأعمال في أسرع وقت ممكن من أجل توفير فرص عمل للشباب الراغب في العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .