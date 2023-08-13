تنشر بوابة الوفد الإلكترونية صور بعض الضحايا في واقعة مذبحة عين شمس التي راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب 11 آخرين حرقًا بعدما قام شقيق إحدى الضحايا بسكب البنزين عليهم أثناء نومهم بعد عودتهم من المصيف بسبب خلافات مالية بينهم.

اعترافات المتهم في مذبحة عين شمس

وقال المتهم في مذبحة عين شمس أمام الأجهزة الأمنية قبل إحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، بأنه بينه وبين شقيقته خلافات على أموال الإرث بينهم وأنه ذهب إليها أكثر من 10 مرات يطالبها بالمبلغ المالي ولكن شقيقته المجني عليها كانت تماطله في كل مرة.

وأضاف المتهم في مذبحة عين شمس بأن في المرة الأخيرة التي ذهب لشقيقته منذ أسبوعين أعطت مبلغ 3 آلاف جنيه له وأخبرته أنها سوف تقوم بجمع باقي المبلغ خلال أيام، وأنه أمهل شقيقته وقتا طويلا لتسديد المبلغ ولكنها كانت تماطله بحجة الظروف المادية وتعثرها إلا أنه استشاط غضبا عندما رأى صور أسرتها على بروفايل ابنها وجميعهم في المصيف فقرر الانتقام.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها للوقوف على الملابسات الكاملة حول واقعة قيام أحد الأشخاص بإحراق شقيقته وأولادها و11 آخرين في منطقة عين شمس، حيث أوضحت التحريات الأولية بأن المتهم بينه وبين شقيقته خلافات على باقي أموال من الإرث بينهم.

وأضافت التحريات الأولية بأن المتهم في مذبحة عين شمس كان بينه وبين شقيقته خلافات وذلك بسبب مماطلتها على سداد باقي قيمة الإرث بينها وبين شقيقها وخالفت وعود كثيرة قد وعدتها له من قبل حتى تفاجأ بأنها ذهبت إلى المصيف برفقة زوجها وأولادها، الأمر الذي أشعل الغضب في جوف المتهم وذلك بعدما شاهد صورهم في المصيف فانتظرهم وسط غضب شديد لحين عودتهم للإنتقام منهم.

بعض الضحايا في مذبحة عين شمس

عاجل… ننشر صور بعض الضحايا في مذبحة عين شمس