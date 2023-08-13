النيابة تطلب صحيفة الحالة الجنائية لمرتكب مذبحة عين شمس

طلبت نيابة شرق القاهرة الكلية، صحيفة الحالة الجنائية للمتهم في مذبحة عين شمس وكان قد قام بإلقاء زجاجات المولوتوف على منزل شقيقته بعين شمس، مما أسفر عن احتراق المنزل ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين من الجيران.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم في مذبحة عين شمس 4أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن سبب الحادث خلاف على شقة، وأن المتهم في مذبحة عين شمس توجه إلى الشقة محل الواقعة، وألقى زجاجات بنزين حارقة "مولوتوف" ولاذ بالفرار.

وأسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص بينما أسرعت سيدة إلى القفز من البلكونة وأصيبت بكسور وتسببت النيران فى إصابة 9 أشخاص باختناقات وتم علاجهم.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة حول مذبحة عين شمس من خلال نشوب حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.