جامعة الملك سلمان الدولية: 12 عيادة خارجية لخدمة أهالي طور سيناء

خلال العام الدراسي القادم..

أعلن الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، انه خلال العام الدراسي القادم سوف يتم فتح ١٢ عيادة خارجية لاهالي طور سيناء بإشراف دكتور كان مديرا لمستشفي عين شمس التخصصي.

مشيرا إلي إن كلية طب جامعة سلمان الدولية من افضل الكليات علي مستوي مصر، إنه سوف يتم ايضا تجهيز غرفة عمليات وغرفتين إفاقة وسوف تكون مجانا نهارا و رسوم بسيطة ليلا واضاف رئيس الجامعة إنه سوف يتم العمل في البداية بحرص شديد .



وتابع رئيس جامعة الملك سلمان الدولية ان الجامعة كان لها رؤية بالارتباط بالمجتمع في فرع راس سدر.

حيث وجود كلية الصيدلة وبها ٢٥ معمل مع الزراعات الصحراوية حيث تم انشاء مزرعة مساحتها ٧٥ فدان مقسمة إلي الزراعات الصحراوية ومزرعة للماشية و الأغنام للطب البيطري.

علاوة علي انه سوف يتم زراعة النباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها جنوب سيناء وخاصة سانت كاترين لإجراء الأبحاث عليها واضاف رئيس جامعة سلمان تم مد فرع راس سدر بالغاز الطبيعي وحفر آبار لزراعة الزيتون و الجوجوبا والمحاصيل التي تزرع في راس سدر لخدمة المزارعين بالإرشاد الزراعي والأبحاث العلمية مشيرا و توزيع كليات جامعة سلمان بتوازن لاحتياجات المجتمع والبيئة المحيطة .



وأضاف أن وجود كلية العلوم الأساسية ضرورة لكل كليات الجامعة فهي التي تدرس العلوم الأساسية التي تحتاجها معظم الكليات ومن بينها " كمياء البترول " وهي من متطلبات سوق العمل .