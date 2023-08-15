تعطيل الدراسة في الجامعات السودانية إلى أجل غير مسمى

يتواصل الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، ما تسبب في معاناة المدنيين من كافة الجهات، وفي آخر التطورات، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي المُكلف في السودان، محمد حسن، قرارًا قضى بإيقاف الدراسة وجميع الأنشطة الأكاديمية في كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية إلى موعد يحدد لاحقًا.

وأرجع الوزير المُكلف قرار إيقاف الدراسة إلى ظروف الحرب التي اضطرت مجموعات كبيرة من المواطنين للنزوح من العاصمة إلى الولايات وهو الأمر الذي أدى إلى استخدام المقار التابعة لصندوق رعاية الطلاب كمقار للإيواء علاوة على لجوء البعض إلى خارج السودان، إضافة إلى ظروف موسم الخريف التي أعاقت حركة التنقل بين الولايات، وكذلك عدم استقرار التيار الكهربائي وعدم استقرار خدمة شبكات الإتصالات.

وتعطلت الدراسة في السودان بالجامعات الحكومية والخاصة والمراحل الدراسية المختلفة ــ أساس ـ متوسط، ثانوي ــ منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الـ 15 من أبريل الماضي.

وخلال الشهر الماضي حاولت العديد من الجامعات استئناف الدراسة عن بعد ــ أونلاين ــ فيما شرعت جامعات حكومية في عقد امتحاناتها في ولايات أخرى تشهد استقرارًا ولم تصلها الحرب.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر توجيهات بتاريخ 13 أغسطس 2023 بإرجاء فتح الجامعات إلى ميقات يحدد في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وبدأت امتحانات طلاب الفصول النهائية بكلية الهندسة، الاثنين، بجامعة الخرطوم، في ثلاثة مراكز داخل وخارج البلاد، حيث بدأت الامتحانات بمراكز جامعة وادي النيل بعطبرة، جامعة القضارف وجامعة الجزيرة بمدينة ود مدني والعاصمة المصرية القاهرة.

وفي تصريح صحفي من مركز الامتحانات بالقاهرة، قال مدير جامعة الخرطوم، عماد الدين عرديب، إن عدد طلاب الفصول النهائية بكلية الهندسة الذين جلسوا للامتحان بلغ 425 طالباً وطالبة منهم 148 بمركز جامعة وادي النيل بمدينة عطبرة، 162 بمركز جامعة الجزيرة بمدني، 27 بمركز جامعة القضارف بمدينة القضارف و98 طالباً وطالبة بمركز القاهرة ببيت السودان بالسيدة زينب.

وأضاف عرديب أن طلاب الملاحق والبدائل بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية قد بدأت امتحاناتهم منذ السبت 12 أغسطس. وسيجلس طلاب الفصول النهائية بكلية الآداب الاثنين، فيما تتواصل امتحانات كلية الهندسة الآداب والدراسات الاقتصادية والاجتماعية حسب التقويم الذي إجازة مجلس العمداء.

يذكر أن مجلس العمداء، كلف الدكتور وكيل الجامعة، محمود علي أحمد مديرًا لمركز جامعة الجزيرة، دكتور سليمان حماد ناصر عميد شؤون الطلاب مديرًا لمركز جامعة القضارف، ودكتور أحمد عبدالله محمد عميد كلية العمارة مديرًا لمركز جامعة وادي النيل.

وعطل القرار الصادر من الوزير المكلف الدراسة في الجامعات التي شرعت في استئناف والامتحانات وأنهى ترتيبات جامعات حكومية وخاصة بدأت بالفعل في فتح أبوابها تمهيدًا لاستئناف الدراسة.

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