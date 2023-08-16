رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي يناقش أوجه التقارب بين أندية الأدب

ناقش الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي أولويات العمل الثقافي وتطورات أندية الأدب وذلك خلال استقبال وفد من أدباء البداري.

تم تنظيم اللقاء بدعم من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

شهد اللقاء حضور صبره سالم صبره، الشاعر أحد شافع شافعي أبو يوسف، محمد خضيري نعمان، وياسمين علي، إلى جانب منه طارق سليم وخالد عثمان مدير التفتيش بالإقليم ومحمد جابر المتولي، والعديد من مديري الإدارات.

كما استضاف رئيس الإقليم الشاعر ماهر مهران لبحث أوجه التقارب بين أندية الأدب وتقديم العديد من الأفكار المستنيرة.

رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي يناقش أوجه التقارب بين أندية الأدب

رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي يناقش أوجه التقارب بين أندية الأدب

رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي يناقش أوجه التقارب بين أندية الأدب