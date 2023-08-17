رئيس جامعة الأزهر يكرم طلاب الهندسة لحصولهم على جائزة التميز الدولي

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أبنائه علماء المستقبل، طلاب قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بنين بالقاهرة؛ بمناسبة تمثيلهم المشرف الذي أسفر عن فوزهم بجائزة التميز الدولي من جمعية مهندسي البترول الأمريكية للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الأداء المشرف الذي يؤكد ريادة جامعة الأزهر في مجال العلوم التطبيقية جنبًا إلى جنب مع تمييزها في مجالات العلوم العربية والشرعية، مؤكدا على أن ما قام به طلاب كلية الهندسة بنين بالقاهرة كان له الأثر الطيب في رفع راية جمهورية مصر العربية ومؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عالية خفاقة؛ بعد حصولهم على جائزة التميز الدولي على مستوى العالم من جمعية مهندسي البترول بالولايات المتحدة الأمريكية للعام الثالث على التوالي.

رئيس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للكلية والطلاب

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة بهذا الفوز المشرف إلى أسرة الكلية برئاسة الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد محمد سعداوي، رئيس قسم هندسة التعدين والبترول، والدكتور طارق أبو الفتوح، المشرف على المشروع.

إضافة إلى توجيه الشكر إلى جميع الأساتذة بقسم هندسة البترول؛ لمجهودهم الرائع الذي أثمر هذا الجيل الرائع من طلاب هندسة البترول جامعة الأزهر الذين أسهموا علميًّا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

جدير بالذكر أن كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة تعد من الكليات الرائدة والمتميزة علميا في دعم جهود الدولة في الجمهورية الجديدة تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.