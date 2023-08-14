اختتام برنامج التدريب الصيفي في أساسيات البنية التحتية والأمن السيبراني

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات برنامج التدريب الصيفي في مجالات أساسيات البنية التحتية والاتصالات اللاسلكية والصوت عبر بروتوكول الإنترنت ومراكز البيانات والأمن السيبراني وتطوير الويب. وقد نفذت البرنامج الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي خلال الفترة من 16 يوليو إلى 10 أغسطس.

شارك في التدريب 135 طالب وطالبة بالفرقتين الثانية والثالثة بكلية الهندسة، تخصص الاتصالات، من 40 جامعة حكومية، كان قد تم اختيارهم من بين 300 طالب تقدموا للالتحاق بالبرنامج وذلك بعد اجتيازهم لعدد من التقييمات والاختبارات.

تمثل الهدف من التدريب في رفع الكفاءة العلمية للطلاب وإعدادهم لسوق العمل من خلال تعريفهم بمتطلبات سوق العمل والوظائف المستحدثة التي يحتاجها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويوفرها، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم في التخصصات التقنية المستقبلية وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية.

أتاح البرنامج للطلاب فرصة الممارسة العملية على أحدث الأدوات والأجهزة المتاحة والمستخدمة في بيئة العمل لإكسابهم الخبرات العملية على النحو الذي يؤهلهم للاندماج السريع في سوق العمل. وتم إجراء اختبارات أسبوعية لتقييم الطلاب في المواد العلمية، كما تم عمل تقييم للمحاضرين للوقوف على التحديات التي واجهت التدريب ومعالجتها.

جاء البرنامج في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات للتدريب التقني، التي تتوافق مع رؤية الحكومة لبناء الإنسان المصري. وتهدف الاستراتيجية إلى إعداد جيلٍ قادرٍ على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية وتأهيله للحصول على فرص عمل متميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدراته التنافسية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

يتم تنفيذ استراتيجية التدريب التقني للوزارة وفقًا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولي لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم في الالتحاق بالعمل بشكل أسرع، وتتدرج في القيمة والتخصص والتعمق وصولًا إلى البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشباب في وظائف قائمة على التكنولوجيا، ثم الوصول إلى البرامج التي تهدف إلى تقديم تعليم مكثف ومتعمق لإعداد كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.