إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة.. أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة.. أسيوط الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفي حادث اخر أصيب 14 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي .تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 14 مشخص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق