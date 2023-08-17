أكرم الشافعي يفوز بمنصب أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية

نجح أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بمقعد منصب أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية

يشار إلى فوز الأستاذ أحمد الوكيل في الفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، برئاسة الاتحاد وذلك خلفا للمهندس إبراهيم العربي وذلك عن الفترة 2023-2027.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية ورؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة والعاملين بها، بالتهنئة، إلى أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، لتولية منصب امين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية - وذلك خلال الاجتماع والجلسة الإجرائية للاتحاد لانتخاب الرئيس وهيئة المكتب، لدورة "2023 - 2027".

وتضمن المجلس بالكامل بالتذكية: الأستاذ أحمد الوكيل رئيس، الوزير الدكتور هانى محمود نائب أول، الأستاذ عمرو أبو العيون نائب ثان، المهندس محمد سعدة سكرتير عام، الدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق، الأستاذ أكرم الشافعى أمين صندوق مساعد.