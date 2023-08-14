الشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية.. (اللياقة الطبية)

بعد الإعلان اليوم الأثنين، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للجامعة، يهتم الكثير من الطلاب الجدد بمعرفة الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية في المحافظات المختلفة، حيث إن المدن الجامعية هي الملاذ الأمن للطلاب خلال المرحلة الدراسية الجامعية.

الشروط المطلوبة للسكن بـ المدن الجامعية، وتختلف بعض الشئ من جامعة لأخرى:





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المدن الجامعية، هي الملاذ الأمان لكثير من الطلاب في فترة الدراسة بالجامعة، حيث إنها هي المكان التي يسكن به الطلاب المغتربون في فترة الدراسة الجامعية، وتكون للفرقة المختلفة.

الشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية:

ــ أن يكون المتقدم للسكن بالمدينة الجامعية، من غير سكان المحافظة التي بها الجامعة وهي الأولية في الحصول على السكن، كما أن هناك بعض المدن الجامعية تقبل الطلاب من نفس المحافظة التي بها الجامعة ولكن بعض المناطق المتطرفة.

ــ أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين بكليات الجامعة وفي أقسامها المختلفة، مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.

ــ ألا يكون تم الحكم عليه بعقوبات تأديبية منصوص في قانون الجامعات.

ــ ألا يكون وقع عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية، وهي ليست تخص الطلاب المتقدمين لأول مرة أو المستوى الأولى .

ــ أن يتثبت لياقته الصحية من خلال إجراء بعض التحاليل الطبية

ويكون طلب الإقامة للمدن الجامعية الكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم جميع المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.

تفاصيل السكن بـ المدن الجامعية

وكشف أحد خريجي جامعة بني سويف، في تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، تجربته في السكن الجامعي لجامعي بني سويف، موضحة أنه كان يسكن في المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل، وكانت هي الملاذ الأمن والأكثر توفيرًا له خلال فترة الدراسة بالجامعة، حيث إنه واحد من الطلاب المغتربين عن المحافظة.

وأوضح أن المدينة الجامعية التي كان يسكن بها لمدة 4 أيام اسبوعيًا كانت توفر له العديد من الإمكانيات التي تساعده على تحقيق الدرجات المرتفعة والتحصيل الدراسي المميز.