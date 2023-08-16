تطبيق معايير جديدة للجودة بمستشفيات قنا الجامعية

ناقش الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تطبيق معايير الجودة بمستشفيات قنا الجامعية، بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور احمد هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتورة حنان فايد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، رؤساء الاقسام بكلية الطب، مديري المستشفيات الجامعية، العيادات الخارجية ومسئولي مركز ضمان الجودة بالجامعة .

واكد رئيس الجامعة ان الملف الصحي له اولوية قصوى مشيرا الى اهمية تطبيق معايير الجودة في المستشفيات الجامعية و الالتزام بالطريقة المهنية السليمة في الادارة و عمل انظمة جودة داخلية في المستشفيات و الاهتمام ببناء الخبرات و المهارات للعنصر البشري و شدد على ضرورة الاهتمام بالتواصل المجتمعي و الدعم النفسي للمرضى .

واضاف رئيس الجامعة انه سيتم اطلاق منصة لتلقى شكاوى و طلبات المرضى ومتابعتها .

و تحدث الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن حرص ادارة الكلية و المستشفيات الجامعية على تحقيق الجودة في مختلف الممارسات المهنية مشيدا بدعم رئيس الجامعة لمنظومة الجودة في مختلف الوحدات الادارية بالجامعة.

واشار الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية الى ان هناك جهود حثيثة لاستيفاء معايير الجودة بالمستشفيات و تحقيق ثقة المرضى و تعزيز الشراكة المجتمعية لدعم الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية .

تضمن اللقاء نقاش حول آليات التنفيذ و المتابعة لخطط التطوير المختلفة بالمستشفيات الجامعية.