الجامعة المصرية الروسية تعلن مميزات كلية الهندسة ومجالات عمل الخريجين

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن إدارة الجامعة ترحب بالطلاب الجدد من خريجى الثانوية العامة، أومايعادلها للانضمام إليها، فى كليات الجامعة الـثمانية وهى "الصيدلة، الهندسة، طب الفم والأسنان، الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال، الذكاء الإصطناعى، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، والألسن واللغات التقنية".

وأضاف "فخري" أن إدارة الجامعة تسعى منذ إنشائها؛ وبدعم كامل من الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة لتحقيق رؤيتها وهى أن تتبوأ مكانة مرموقة بين الجامعات: "المصرية، العربية، والدولية" بتقديم تعليم وبرامج متميزة، وإتاحة مختلف الأنشطة: "التعليمية، البحثية، الرياضية، الثقافية، الإجتماعية، والترفيهية" للطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن كلية الهندسة فى الجامعة تمنح درجات علمية معتمدة من: "المجلس الأعلى للجامعات، بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى"، و تم حتى الآن تخريج "13" دفعة من المهندسين الأكفاء، يتمتعون بسمعة جيدة فى سوق العمل، منوهاً أن كلية الهندسة بها حالياً أربعة برامج هندسية متميزة وهى: "هندسة التشييد، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، هندسة الإتصالات، والهندسة المعمارية".

و أشار الدكتور علاء محمد البطش، عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، أن برامج الكلية لها العديد من المميزات مقارنة بالبرامج المناظرة فى جامعات أخرى، وأهم مميزات "برنامج هندسة الإتصالات"، هو وجود كوادر أكاديمية وبحثية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على أعلى مستوى، وإبرام إتفاقيات مع كبرى المؤسسات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من أجل بناء قدرات الطلاب وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأفاد عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، أن برنامج الهندسة المعمارية بالكلية، يقدم لائحة دراسية متميزة تتيح لخريجيها المنافسة فى مجالات العمل المختلفة الخاصة بالهندسة المعمارية "محلياً وإقليمياً".