حبس طرفي مشاجرة عين شمس

قررت نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء، حبس طرفي مشاجرة، نشبت بين ٤ أشخاص وتسببت في إصابة رجل وسيدة برش خرطوش تصادف مرورهما، ٤ أيام على ذمة التحقيق، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت منطقة عين شمس مشاجرة بين 4 أشخاص بسبب خلافات بينهم مما أسفر عن إصابة شخص وسيد بوابل من الرصاص أثناء مرورهم بجوار المشاجرة، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، وسيدة، مقيمان بدائرة القسم) مصابين برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول سيدتين، طـرف ثانى أحد الأشخاص ونجله، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش" تجاه الطرف الأول، ونتج عن ذلك حدوث إصابة المجنى عليهما المشار إليها "واللذان تصادف مرورهما بمحل الواقعة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات على كافة الأرجاء من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً.