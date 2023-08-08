حملات نظافة شاملة لتجميل شوارع مدينة موط بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركزومدينة الداخلة عن تنفيذ حملة نظافة شاملة في مدينة موط بشارع الجمهورية، وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

شملت أعمال الحملة إزالة الأتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والاشغالات، وتم نقلها إلى الأماكن المخصصة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية. وتمت المتابعة والتنسيق للحملة بشكل وثيق من قبل عدد من المسؤولين المحليين في المركز، بما في ذلك السيد صابر مبارز نائب ثاني رئيس المركز، والسيد هيثم حسين المشرف العام على الأحياء، والسيد إيهاب كامل رئيس حي جنوب موط، والسيد أسامة ميلاد رئيس حي غرب موط، والسيد أيمن محمد حسين رئيس حي الزهور والجناين والمشرف على قسم النظافة، والسيد محمد فنده رئيس حي شمال شرق موط.

كما شاركت فرق العمل التابعة لقسم النظافة بالمركز في تنفيذ الحملة، وتعاونت معها العديد من العاملين في هذا القسم. وتأكد المشرفون على الحملة من توفير جميع الأدوات والمعدات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية.

تهدف هذه الحملة إلى تحسين المظهر العام للمدينة وتشجيع الأهالي على المحافظة على نظافتها. كما تعزز الحملة الوعي بأهمية النظافة الشخصية والاجتماعية وتأثيرها على جودة الحياة وصحة المجتمع.

تنفيذ حملات النظافة…

يعد تنفيذ حملات النظافة جزءًا أساسيًا من استراتيجية المركز لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع المحلي. ويتطلع المركز إلى استمرار تلك الحملات وتوسيع نطاقها في المستقبل لتحقيق بيئة أفضل وأكثر صحة وجمالًا للمواطنين في مدينة موط.

حملة نظافة شاملة في مدينة موط

حملة نظافة شاملة في مدينة موط

حملة نظافة شاملة في مدينة موط

حملة نظافة شاملة في مدينة موط

حملة نظافة شاملة في مدينة موط

حملة نظافة شاملة في مدينة موط