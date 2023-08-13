فجر بعض شهود العيان في مذبحة عين شمس العديد من المفاجأت حول المتهم في حوار خاص مع بوابة الوفد الإلكترونية مؤكدين بأنه كان يعيش مع المجني عليهم منذ فترة وقام بارتكاب الجريمة الساعة 3 الفجر وأشعل النيران في الشقة وأغلق عليهم الباب وقام بسكب البنزين على السلم.

https://fb.watch/moYtYOj_Yf/?mibextid=2JQ9oc



وتواصل الأجهزة الأمنية من تكثيف جهودها في واقعة مذبحة عين شمس التي راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب 11 آخرين حرقًا بعدما قام شقيق إحدى الضحايا بسكب البنزين عليهم أثناء نومهم للإنتقام منهم بسبب الإرث.

اعترافات المتهم في مذبحة عين شمس



وقال المتهم في مذبحة عين شمس أمام الأجهزة الأمنية قبل إحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، بأنه بينه وبين شقيقته خلافت على أموال الإرث بينهم وأنه ذهب إليها أكثر من 10 مرات يطالبها بالمبلغ المالي ولكن شقيقته المجني عليها كانت تماطله في كل مرة.

وأضاف المتهم في مذبحة عين شمس بأن في المرة الأخيرة التي ذهب لشقيقته منذ أسبوعين أعطت مبلغ 3 آلاف جنيه له وأخبرته أنها سوف تقوم بجمع باقي المبلغ خلال أيام، وأنه أمهل شقيقته وقتا طويلا لتسديد المبلغ ولكنها كانت تماطله بحجة الظروف المادية وتعثرها إلا أنه استشاط غضبا عندما رأى صور أسرتها على بروفايل ابنها وجميعهم في المصيف فقرر الانتقام.

الشهود في مذبحة عين شمس.. المتهم واكل عيش وملح مع الضحايا وولع فيهم الفجر