كرسى متحرك لذوى الإعاقة "الحل السحري".. يعمل بإشارات المخ ونبرة الصوت

طور أحد مهندسي كلية الهندسة جامعة المنوفية، كرسي متحرك يتحكم فيه العقل ويترجم إشارات الدماغ والبصمة الصوتية إلى أمر للتحكم به، ويضيف قدرة وتحكم أكثر من قبل ذوي الهمم في الكرسي من خلال تكنولوجيا تم تطويرها وبرمجة الكرسي من خلالها، والاعتماد على 4 أشكال من التطوير لعمل الكرسي المتحرك.

كرسي متحرك من تطوير المهندس سعيد سلامة حل سحري لذوي الهمم.. مزود بـ"Robot Arm"

وأكد المهندس سعيد سلامة، صاحب فكرة المشروع، أن هذا الكرسي موجود مسبقًا، لكن تم إضافة برمجة جديدة مُطورة بشكل أفضل، والتي جعلت الكرسي المتحرك يعمل بـ4 طرق مختلفة، أولهما هي الطريقة العادية وهي التحكم في الكرسي من خلال عصا التحكم للأمام والخلف والتحكم في السرعة، من خلال برمجة جديدة، مضيفًا أن الطريقة الثانية في التحكم بالكرسي من خلال الأمر الصوتي للتحرك للامام أو الخلف.

صورة كرسي متحرك

وأشار إلى أن الطريقة الثالثة باستخدام إشارات المخ، موضحًا أنه يتم من خلال التركيز في الاتجاه، متابعًا: "الاتجاهات تكون من خلال غلق العين وفتحها"، مؤكدًا أن الطريقة الأخيرة هي الاعتماد على اتجاه العين.

صورة كرسي متحرك

وأكد أنه تم إضافة بالكرسي " Robot Arm" وهو ميزة جيدة لمستخدم الكرسي، حيث إنه يقدم لمن يستخدم هذا الكرسي من قبل ذوي الهمم الأكل والمشروبات، ويتم التعامل مع هذا الذراع من خلال جهاز موجود بجانب الكرسي.

كرسي متحرك بتقنية جديدة مشارك في مسابقة "Triple E Awards"

ونوة بأن الكرسي مزود بعدد من وسائل الأمان، حيث إنه تم إضافة "سينسور" لحماية الكرسي من السقوط أو الإنحناء، مشددًا على أنه في حالة السقوط يكون هناك إنذار لتنبية المواطنين، وجاء في إطار مشروع تخرج بكلية الهندسة قسم "ميكاترونيكس" بكلية الهندسة بالمنوفية.

وأختتم حديثه، بأنه مشارك بهذا المشروع في مسابقة "Triple E Awards" العالمية الأسبوع الجاري، متنيًا أن يحصد المشروع عدد من الجوائز المحلية والعالمية لما له من فائدة كبرى على المجتمعات وذوي الهمم بشكل خاص.