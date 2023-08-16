ندوة تثقيفية عن "أهمية العمل وحب الوطن" بديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس، جنوب محافظة المنيا، قيام شهد مركز شباب نزلة البدرمان بتنفيذ ندوة عن أهمية العمل وحب الوطن، ودور العمال في التعمير، شارك في الندوة شباب ورواد مركز الشباب والطلائع.

يأتي ذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة، "صيف شبابنا"، التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب، والتي تتناسب مع كل الأعمار والفئات العمرية، وفي كل المجالات، حاضر الندوة فرغلي حفظي عبدالرشيد، وتم التنفيذ بحضور مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب نزلة البدرمان.

وتحدث في الندوة عن أهمية العمل وحب الوطن، إشارة جميع الأديان إلى أن العمل هو أساس تقدم الشعوب والأوطان، معنة قوة العمل، تصنيف العمل على مستوى العالم، وتحدث عن أن حب الوطن من الدين، ضرورة المحافظة على مقدرات الوطن، لكونها مملوكة للشعب، ويمتنع عليه تخريبها أو تدميرها.

كما تحدث عن أهمية العمل في التنمية، لأنه هو الجهد الذي يبذله الإنسان من أجل إنتاج سلعة أو تقديم خدمة، فضلًا عن أنه وسيلة للعيش وتحقيق الاكتفاء الذاتي للإنسان وهدم احتياحه للآخرين، وتحقيق الرفاهية، وأن العمل عبادة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مندي محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة وتنفيذ ومتابعة إدارة شباب ديرمواس.