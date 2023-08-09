توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميد طب قصر العينى الجديد

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعليماته للدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العينى الجديد، بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه، خلفًا للدكتورة منال المصري.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام صلاح بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب قصر العينى متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والمستشفيات والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي والخدمة الطبية للمواطنين في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة الشكر للدكتورة منال المصري، القائم بأعمال عميد كلية طب قصر العينى السابقة، لجهودها الطيبة خلال فترة توليها قيادة الكلية.

خطة عمل طب قصر العينى :

ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العينى الجديد، بتنفيذ مهام عدة من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بجميع قطاعات الكلية، والارتقاء بالمستشفيات، وإعطاء الأولوية العاجلة للنهوض بمستشفى الفرنساوي وتنفيذ مشروع تطويرها بالتوازي مع تحسين الخدمات الطبية المقدمة منها.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة بالإسراع في مشروع تطوير المستشفيات، واستكمال وإنهاء كل الملفات العالقة في المستشفيات، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية والمستشفيات، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن صدور قرارات جمهورية عدة بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات بتعيين قيادات جامعية عدة في الجامعات الحكومية المختلفة، من بينهم الدكتور حسام صلاح أحمد مراد، عميدًا لكلية الطب جامعة القاهرة.