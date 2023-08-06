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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غراب يلتقي المدير الجديد لجمعية الأورمان بالشرقية

محافط الشرقية يلتقي
محافط الشرقية يلتقي المدير الجديد لجمعية الأورمان

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سيد الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية، الجديد وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والجمعية لتقديم أفضل الخدمات للمستحقين من أبناء المحافظة.

 

أشاد محافظ الشرقية بدور جمعية الأورمان والتي استطاعت ان تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في اطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

 

ومن جانبه استعرض مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية، خطة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياه كريمة مؤكداً على الاستمرار في العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

جانب من اللقاء

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