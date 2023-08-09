القومي للمرأة بالشرقية يستخرج بطاقات مجانية بقرى حياة كريمة

واصل فرع المجلس القومي للمراة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكدت الدكتورة "عايدة عطية" أنه تم استخراج 87 بطاقة رقم قومي جديدة، بالمجان للسيدات والفتيات بقرى "الجمالية - الأخيوة - سماكين الغرب" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية خلال شهر يوليو.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في استخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"، بمختلف مراكز وقرى محافظة الشرقية، ويأتي ذلك حرصًا من قومي المرأة على مساعدة السيدات والفتيات على إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

فيما أعربن السيدات المستفيدات من خدمة استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، عن خالص تقديرهن لجهود فرع المجلس القومي للمرأة وحرصه على الوصول لهن بالقرى والنجوع لإصدار بطاقات الرقم القومي.