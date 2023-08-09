البطاطس بــ 14 جنيهًا للكيلو.. تعرف على أسعار الخضروات بالمنيا

شهدت أسواق وشوادر ومحلات بيع الخضراوات بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، شبه استقرار في أسعار البيع ، خلال جولة الوفد بأسواق المحافظة، إذْ سجل كيلو البطاطس 14 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الخيار عند 10 جنيهات، وتراوح سعر الطماطم ما بين 10 لـ12 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكوسة من 7.5 لـ10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجَّل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس إلى 8 جنيهات.

أما سعر كيلو الفلفل الألوان، تراوح ما بين 15 لــ 20 جنيهًا، وسعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهات ، وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر، ما بين 20 لـ25 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجَّل سعر كيلو الليمون 10 جنيهات، ووصل كيلو ورق العنب لـ30 جنيهًا.

في حين سجلت أسعار الفاكهة في الأسواق الشعبية، وجاء سعر كيلو المانجو الصديقة 35 جنيهًا، والمانجو السكري، وبلغ سعر المانجو العويس 40 جنيهًا، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو مانجو نعوم إلى 25 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 إلى 30 جنيهًا، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا.

التفاح السكرى 40 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا، وسجَّل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا، وسعر العنب البناتى الأصفر 20 جنيهًا.