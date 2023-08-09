وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية.

وأوضح وزر التعليم العالي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات بتعيين عدة قيادات جامعية في الجامعات الحكومية المختلفة، من بينهم عدة عمداء كليات.

أسماء قيادات جامعية جديدة

وشملت القرارات الجمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة كل من: الدكتور إيهاب عبد العزيز عبد الباقى الببلاوى، نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام صلاح أحمد مراد، عميدا لكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور تيسير حسن عبد الحميد سليمان، عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط.

كما شملت القرارات الجمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة كل من: الدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، عميدا لكلية الحقوق جامعة أسيوط، والدكتور وجدى رفعت فريد نخلة، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، والدكتور مجدى السيد محفوظ بدران، عميدا لكلية العلوم جامعة كفر الشيخ.

وشملت القرارات الجمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة أيضًا الدكتورة ناهد محمد محمود غنيم، عميدا لكلية التربية جامعة المنوفية، والدكتورة داليا محمد مختار أحمد فياض، عميدا لكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس، والدكتور عاطف إبراهيم عبد الباقى محمد حسانين، عميدا لكلية الصيدلة جامعة بورسعيد، والدكتور إلهامى على عبدالعزيز ترابى، عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور.

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية، في وقت سابق شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية.

وتشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي: