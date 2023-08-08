الأهلي يقرر رحيل لاعب جديد من صفوفه

قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيل لاعب جديد من صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بقرار من المدرب السويسري مارسيل كولر قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

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الأهلي يقرر رحيل العربي بدر

قرر الجهاز الإداري والفني في النادي الأهلي رحيل اللاعب العربي بدر بشكل نهائي عن صفوف القلعة الحمراء، في الميركاتو الصيفي الحالي، في خطوة تأتي بعد سلسلة من الإعارات المتتالية للاعب، والتي كانت مع أندية فيوتشر وطلائع الجيش.

حصل العربي بدر على الاستغناء الخاص به والذي يسمح بهل بالانتقال لأي فريق مجانًا في الفترة المقبلة، بعدما قام المدرب السويسري مارسيل كولر بإبلاغ مسؤولي النادي بعدم حاجته لجهود اللاعب في الموسم المقبل، وأنه يوافق على رحيله.

انتقل العربي بدر صاحب 22 عام من النادي الأهلي في عام 2021 لنادي فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم، ثم عاد للأحمر الذي قرر خروجه للإعارة الثانية على التوالي لنادي طلائع الجيش، والآن حصل اللاعب على الاستغناء الخاص به.