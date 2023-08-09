قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد بتثبيت أسعار الخضار والفاكهة في جميع منافذها، وتعهدت بمواصلة طرح هذه المنتجات بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين.

منافذ الوحدة المحلية:

تتميز منافذ الوحدة المحلية بتوفير مختلف أنواع الخضراوات والفواكه الطازجة للمستهلكين، مع الحرص على تقديمها بأسعار مناسبة، حيث توفر المنافذ الثلاثة المعتمدة، وهي منفذ القلقان بشارع بهنوس ومنفذ البساتين ومنفذ الشعلة، وديوان مركز المدينة، جميع السلع الزراعية اللازمة للمستهلكين في المنطقة.

وفقًا للمعلومات الواردة، فإن أسعار الخضراوات والفواكه في هذه المنافذ لن تشهد زيادة، حيث ستبقى ثابتة ومناسبة لمختلف الفئات الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية لسكان المحافظة، وتعكس هذه الخطوة التزام السلطات المحلية بتقديم خدمات مميزة وتوفير منتجات طازجة وجودة عالية للجمهور.

تستهدف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة جميع المواطنين الذين يعيشون في المنطقة، سواء كانوا من السكان المحليين، أو الزائرين، وتتعهد بمواصلة تلبية احتياجاتهم وتوفير السلع الزراعية بأسعار تنافسية ومقبولة للجميع.

تثبيت أسعار الخضار والفاكهة في جميع منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة

تثبيت أسعار الخضار والفاكهة في جميع منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة

تثبيت أسعار الخضار والفاكهة في جميع منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة

تثبيت أسعار الخضار والفاكهة في جميع منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة