نائب رئيس جامعة القناة يتابع الإستعدادات النهائية لبدء الكشف الطبى بالإدارة الطبية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه من المنتظر أن تبدأ أعمال الكشف الطبي لطلاب المدن القدامى مع بداية الأسبوع المقبل .

وفي سياق متصل - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد الإدارة الطبية بمبني الأنشطة الطلابية ؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لإستقبال طلاب المدن القدامى والمستجدين لإنهاء اجراءات الكشف الطبي بالإدارة الطبية.

هذا وكان في إستقبال الدكتور محمد عبد النعيم ، الدكتورة سمر فتحي صديق مدير عام الإدارة الطبية

ورافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في جولته المهندس عادل البير أمين الجامعة المساعد و المهندسة هبة أمام مدير عام الإدارة الهندسية ؛ لإنهاء أعمال الصيانة داخل عيادات الإدارة الطبية وحول مداخل الإدارة وتجهيز أماكن مناسبة لإستقبال الطلاب وانتظار أولياء الأمور .

كما تم عقد إجتماع مع جميع العاملين بالإدارة الطبية بحضور الدكتورة سمر فتحب صديق مدير عام الإدارة الطبية والدكتورة أمل عبد الحميد نائب المدير العام مع مديري الإدارات ؛ لتحديد الإجراءات الخاصة بكل إدارة واستكمال النواقص من التحاليل والمستلزمات الطبية والوقائية على أن يتم إستقبال الطلاب الجدد بمجرد إنهاء إجراءات التنسيق الخاصة بكل مرحلة

ومن جهة أخرى - أكدت الدكتورة سمر فتحى على جاهزية الإدارة الطبية لإستقبال الطلاب الجدد والقدامى وطلاب المدن الجامعية مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب وذويهم .