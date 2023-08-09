أستاذ آثار: الرئيس السيسى مهتم بتطوير المناطق الأثرية

قال الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إننا نرى فى الآونة الأخيرة تطويرا لمناطق الآثار، كما قال الرئيس السيسى نحن نهتم بالقاهرة التاريخية والفاطمية وبكل الآثار الإسلامية فى مدينة القاهرة.

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المساكن العشوائية قد تحجب الرؤية عن المناطق الأثرية

وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه قد يرى الكثير من زوار مصر لهذه الأماكن الدينية تشوهات بها، سواء المناطق أو المقابر أو المساكن العشوائية قد يحجب الرؤية عن هذه المناطق الأثرية.

الرئيس السيسى اهتم بتطوير المناطق الاثرية

ولفت إلى أن الرئيس السيسى اهتم فى الآونة الأخيرة بتطوير هذه المناطق لكى يزور كل هذه المناطق كل ما هو يهتم بالسياحة الدينية فى مصر، خاصة السياحة الدينية المرتبطة بآل البيت، لافتا إلى أن الاهتمام بمنطقة السيدة نفيسة ومسجدها يعنى الاهتمام بمنطقة مجمع الأديان وما حوله.