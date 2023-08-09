100 مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بأسيوط بفرق طبية متنقلة

كتب - يوسف عبداللطيف :-

فى إطار تعليمات وتوجيهات محافظ أسيوط بتفعيل المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، تعمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى على الانضمام إلى هذه الجهود الحثيثة. تتعاون الوحدة المحلية مع الإدارة الصحية بالغنايم لتنفيذ مبادرة ١٠٠ يوم صحة، حيث يتم توقيع الكشف الطبي بالمجان وإجراء التحاليل اللازمة للمواطنين.

فرق طبية متنقلة

تقوم فرق طبية متنقلة بزيارة الأفراد في دائرة المركز، بالتعاون مع الفرق الثابتة في الوحدات الصحية. يتم توفير هذه الخدمات الصحية للمواطنين من أجل الحفاظ على صحتهم وضمان سلامتهم.

تهدف المبادرة الرئاسية إلى تغطية جميع المناطق، بما في ذلك المناطق النائية، للحفاظ على صحة السكان في مركز الغنايم. تعكس هذه الجهود التزام السلطات المحلية بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمجانية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

١٠٠ مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بفرق طبية متنقلة

١٠٠ مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بفرق طبية متنقلة

١٠٠ مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بفرق طبية متنقلة

١٠٠ مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بفرق طبية متنقلة

١٠٠ مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بفرق طبية متنقلة

١٠٠ مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بفرق طبية متنقلة

١٠٠ مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بفرق طبية متنقلة

١٠٠ مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بفرق طبية متنقلة

١٠٠ مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بفرق طبية متنقلة

١٠٠ مليون صحة تزور أهالي مركز الغنايم بفرق طبية متنقلة