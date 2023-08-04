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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دمنهور يضم صانع ألعاب المصري .. رسمياً

دمنهور يتعاقد مع
دمنهور يتعاقد مع إبراهيم ماجد

نجح نادي دمنهور في التعاقد مع ابراهيم ماجد صانع العاب المصري البورسعيدي والالومنيوم السابق رسميا، لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد.

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وقام م نادي دمنهور بالتعاقد مع ابراهيم ماجد ضمن خطة إعداد الفريق وضم لاعبين جدد لدعم الصفوف استعدادا لخوض منافسات الموسم القادم بدوري القسم الثاني.

ووقع ابراهيم ماجد على عقود انضمامه لنادي  دمنهور في حضور رئيس النادي وليد بديوي و كمال فريد و علاء ابو عجور وابوسليم وكيل اللاعبين.

ويعد انضمام ابراهيم ماجد إضافة قوية انتظر دمنهور في الموسم القادم لما يملكه من مقومات فنية عالية.