الكشف على 60 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بسوهاج

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم فحص أكثر من 60 ألف و500 مواطن ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر يوليو الماضي، والتي تحظى بدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتسهم بشكل كبير في الارتقاء بحياة المواطنين.



قال الدكتور سامي النجار: "إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالمحافظة لها أكثر من 204 مقرات تغطي المبادرات كافة وبجميع مراكز وقرى المحافظة بالإضافة إلى الفرق المتنقلة.



أضاف وكيل الوزارة أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل الحرص على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا، وتحقيقًّا لمفهوم العدالة الاجتماعية.

أوضح الدكتور سامي النجار أن المبادرات شملت مبادرتى (صحة المرأة) و(صحة الأم والجنين) وتأتى مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري وضغط الدم وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

مبادرة (صحة الأم والجنين) تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضًا خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى تقديم خدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B، وتضم أيضًا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل وتم فحص أكثر من 23 ألفًا و500 سيدة خلال المبادرتين خلال يوليو2023.

مبادرة السمعيات وتأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حرصًا على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص ما يقرب من 9 آلاف طفل وذلك خلال شهر يوليو لعام 2023، وتهدف إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

مبادرة (الاعتلال الكلوى) وتأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم من خلالها فحص ما يقرب 27 ألف مواطن خلال شهر يوليو 2023، إذْ تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة، للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مبادرة كبار السن ٦٥ سنة وما فوق وتم فحص أكثر من ألف و200 مواطن من خلالها وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وتشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية (الأنيميا - السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول ووظائف الكلى وتحليل سكر عشوائي بالدم) وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.



أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.