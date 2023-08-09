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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مد فترة التقديم بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات إلى هذا الموعد

معامل التنسيق
معامل التنسيق

 قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي المقبل، والتي كان من المقرر لها أن تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس ولكن تم مدها مدة أخرى.

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تنسيق الجامعات 2023| 102 ألف طالب يسجلون في  المرحلة الأولى

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تنسيق الجامعات 2023.. آخر موعد لتسجيل المرحلة الأولى بموقع التنسيق

 وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لتنسيق المرحلة الأولى لتنتهي غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن، مطالبة الطلاب بسرعة التسجيل بآخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى خصوصًا من لم يستطع التسجيل.

 ويشار إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى بشكل إلكتروني على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

 وتتيح وزارة التعليم العالي، معظم معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية  لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا يوميًا تيسيرًا على الطلاب.

 ويمكن للطلاب إدخال رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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