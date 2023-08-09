محافظ بورسعيد: ما قدمته للنادى المصرى لم ولن يستطيع أحد فعله

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن ماقدمه من دعم مالى والمعنوى للنادى المصرى لن ولم يستطيع أحد أن يقدمه ، وأن المحافظة سوف تساهم ب ٢٦٠ مليون جنيه فى مشروع استاد النادى الذى يتم تشييده حاليا تم سداد ٥٠ مليون جنيه كدفعة أولى وسوف نسدد قريباً دفعة أخرى.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ، وقال "الغضبان" كلنا خلف النادى المصرى وسافرت لرجل الأعمال كامل أبو على رئيس النادى المصرى لإثنائه عن تقديم إستقالته ضمانا للإستقرار وساندت النادى ماديا ومعنويا ونصرف ٥ مليون جنيه شهرياً دعماً للنادى بإجمالى ٦٠ مليون جنيه من صندوق المنطقة الحرة رداً على من يدعى عدم مساندتى للنادى ، وسوف نستمر فى تقديم كل الدعم المالى ولن يستطيع أحد أن يفعل ما قمت بعمله ..