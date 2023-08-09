الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محافظ بورسعيد: ما قدمته للنادى المصرى لم ولن يستطيع أحد فعله

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن ماقدمه من دعم مالى والمعنوى للنادى المصرى لن ولم يستطيع أحد أن يقدمه ، وأن المحافظة سوف تساهم ب ٢٦٠ مليون جنيه فى مشروع استاد النادى الذى يتم تشييده حاليا تم سداد ٥٠ مليون جنيه كدفعة أولى وسوف نسدد قريباً دفعة أخرى.

 جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ، وقال "الغضبان" كلنا خلف النادى المصرى وسافرت لرجل الأعمال كامل أبو على رئيس النادى المصرى لإثنائه عن تقديم إستقالته ضمانا للإستقرار وساندت النادى ماديا ومعنويا ونصرف ٥ مليون جنيه شهرياً دعماً للنادى بإجمالى ٦٠ مليون جنيه من صندوق المنطقة الحرة رداً على من يدعى عدم مساندتى للنادى ، وسوف نستمر فى تقديم كل الدعم المالى ولن يستطيع أحد أن يفعل ما قمت بعمله ..

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