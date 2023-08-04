اجتماع لمنسقى الجودة فى المستشفيات والادارات الصحية بالفيوم

عقدت إدارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة حنان كمال -مدير إدارة الجودة بالمديرية اجتماعا لمنسقي الجودة بالمستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الصحية وذلك لمتابعة ما تم من مشاريع التحسين بالمستشفيات والوحدات ومناقشة الأخطاء وكيفية وذلك تحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين - وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

حضر الاجتماع 22 من منسقي الجودة بالمستشفيات والوحدات والادارات الصحية وتم عقد الاجتماع بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية وذلك بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

يوم علمى للصيادلة

من جهه اخرى كان قسم الصيدلة الاكلينيكية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة رانيا خيرى -رئيس القسم قد اقام يوما علميا للصيادلة بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية حضره 37 صيدلى من مختلف ادارات المديرية وذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورة رحاب جبيلى -مدير ادارة الصيدلة.

قام بالتدريب الدكتور حماد السعيد - مدرب معتمد و اخصائى علاج طبيعى بمستشفى فيديمين وتناول التدريب موضوعات أنماط الشخصية - كيف تعرف نوع شخصيتك و شخصية الاخرين و كيف تتعامل مع الشخصيات المختلفه وتم التدريب بالتنسيق مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

1

4