رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط يفحص مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

في إطار متابعته لتنفيذ المشروعات الواردة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، قام خالد ابراهيم عويس رئيس مركز ومدينة صدفا بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الهامة في المنطقة.

حياة كريمة نسبة تنفيذ اعمالها تصل ٩٠%

من بين المشروعات التي تمت زيارتها، يأتي في المقام الأول مجمع الخدمات الزراعية في قرية أولاد الياس. وقد بلغت نسبة تنفيذ أعمال المشروع حوالي 90%، ويجري حالياً توصيل مرافق المياه إلى المشروع. يتضمن المجمع جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومعمل ألبان، مما يعزز توافر الخدمات الزراعية الضرورية لسكان المنطقة.

كما تم تفقد وحدة التضامن الاجتماعي، حيث تم إحلالها وتجديدها، وقد تجاوزت نسبة تنفيذ المشروع 70%. هذا المشروع يهدف إلى تقديم الدعم للأسر والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، من خلال توفير الخدمات والمساعدات الاجتماعية المختلفة.

وفي سياق مشروعات الصرف الصحي، تم زيارة محطة صرف صحي في قرية أولاد الياس. يُعد هذا المشروع واحدًا من المشروعات القائمة حاليًا ضمن المبادرة الرئاسية، حيث يتم إقامة خمس محطات رفع في القرية، بما في ذلك المحطة الرئيسية والفرعية ومحطة كردوس ومحطة الوعاضلة والكردي ومحطة كيمان سعيد الشرقي وعزبة مبارك. وقد بلغت نسبة تنفيذ شبكة الانحدار في المشروع حوالي 96%، ويتم حاليًا ربط خط الطرد بمحطة المعالجة في قرية المشابهة بمركز ومدينة الغنايم.

بهذه الزيارة، يؤكد خالد ابراهيم عويس التزامه بالإشراف والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الهامة في منطقته، ويسعى جاهداً لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتحسين حياة سكان الريف المصري وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

رئيس مركز ومدينة صدفا يفحص مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

رئيس مركز ومدينة صدفا يفحص مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

رئيس مركز ومدينة صدفا يفحص مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

رئيس مركز ومدينة صدفا يفحص مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري