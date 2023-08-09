كتب - يوسف عبداللطيف :-

فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى تخدم المواطنين، قام مصطفى على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بزيارة تفقدية لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية المشايعة. كان يرافقه عبدالبارى محمد سكرتير مجلس مركز ومدينة الغنايم

مشروع الصرف الصحي

تعد المحطة جزءًا من مشروع الصرف الصحي المتكامل الذي يهدف إلى خدمة مركزي صدفا والغنايم، وذلك في إطار توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد تفقد رئيس مجلس مركز ومدينة الغنايم سير العمل بالمحطة والأعمال الجارية في الموقع. كما وجه رئيس المركز بسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

أفاد رئيس مجلس مركز ومدينة الغنايم أن محطة معالجة الصرف الصحي، التي تندرج ضمن مشروع الصرف الصحي، تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية في القرى الأكثر احتياجًا.

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتفقد محطة معالجة صرف صحي بقرية المشايعة