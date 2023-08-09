تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في أبوتيج

بناءً على توجيهات اللواء الوزير محافظ أسيوط لتعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في المحافظة، تم التوافق على تنفيذ 52 لقاءً وقافلة دعوية ووعظ تنفذها منطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني بالأزهر الشريف بالتعاون مع مديرية الصحة والجهات المعنية بالقضية السكانية كافة في جميع مراكز محافظة أسيوط.

في هذا السياق، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز ندوة توعوية بحضور الأستاذ فتحى عامر مدير الوحدة العامة للسكان بمحافظة أسيوط، ومحمد عبده بخيت مدير المجلس القومي للسكان بالمحافظة، وفضيلة الشيخ عبدالعظيم حمد مدير إدارة الوعظ بأبوتيج، ومحسن محمد جمال رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، والدكتورة مروة سلام مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط وحسني رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة بأسيوط، بإشراف إيمان رفعت منسق السكان بالمركز.

ندوات توعوية:

تضمنت الندوة استعراض أسباب المشكلة السكانية وخطورتها وتأثيراتها السلبية التي تعوق مسار التنمية وتشوه بعض المفاهيم الدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة وموقف الإسلام من تنظيم النسل، وحثَّ الحفاظ على الأسرة ومنع تفككها وتحقيق التكافل الاجتماعي.

في الوقت نفسه، تم تنظيم 3 ندوات توعوية في الوحدات المحلية القروية بإشراف رؤساء القرى، إذْ شاركت الوحدات المحلية لقرية النخيلة والزرابي وباقور بوجود واعظ ديني لكل قرية ورائدة ريفية وتمريض.

تستمر الندوات التوعوية والتثقيفية وفقًا لرؤية وزارة التنمية المحلية في نشر التوعية بأبعاد القضية السكانية، وتحقيق النمو السكاني وتوزيع السكان وفقًا للمؤشرات القياسية والتغير السكاني الذي يتم توضيحه من خلال برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج

تعزيز دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية في مركز ومدينة ابوتيج