فريق الثقافة الصحية بقنا يقدم خدمات التوعية بمبادرة 100 يوم صحة

تواصل الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشؤون الصحية بقنا، في تقديم خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

من جهته أوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن المبادرة تطرقت إلي الجانب التوعوي والإرشادي والتثقيفي للمواطنين نحو الخدمات التي تقدمها تلك المبادرة وأثر تلك الخدمات علي كل فرد من أفراد الأسرة والدعوة المستمرة للمواطنين نحو ضرورة توجه المواطنين لنقاط تقديم تلك الخدمات الطبية سواءاً بالوحدات الصحية أو الميادين العامة.

وأضاف تاوضروس أن فرق الثقافة الصحية قد بينت أهمية مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والإعتلال الكلوي وطرق العلاج.

كما أظهرت التوعية للسيدات بالميادين والشوارع أهمية مبادرة الكشف عن سرطان الثدي للسيدات ودورها في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية الفحص الذاتي للسيدات.

وأشار تاوضروس أن توعية المواطنين من خلال فريق الثقافة الصحية بقيادة الدكتورة ريم برغوت، قد قدمت إرشاد المواطنين نحو الأمراض التي قد تصيب أطفالهم مثل الأنيميا والتقزم وقصر القامة وأهمية التوجه إلي الوحدات الصحية والمستشفيات لتلقي الرعاية والكشف عن الأطفال المصابين بتلك الأمراض وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل حتي يكون سليم البنية.

فيما أشارت الدكتورة ريم إلي إستكمال جهود فريق الثقافة الصحية في التوعية نحو تنظيم الأسرة وإستخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وخاصة طويلة المدي وأثر ذلك في خلق أسرة يحظي أفرادها بالرعاية المجتمعية والصحية المتكاملة.

هذا وأكد الدكتور راجي علي إستمرار فعاليات المبادرة الرئاسية في جميع قري ونجوع ومدن المحافظة بهدف الوصول إلي جميع المواطنين وتلقيهم الخدمات المختلفة للمبادرة.