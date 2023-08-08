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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم العالى تطلق مبادرة تكريم العلماء المتميزين

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن إطلاق مبادرة تكريم العلماء المتميزين وهو تكريم ليس بشهادة ولا مقابل مادى. 

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جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم العالى في مؤتمر التميز فى البحث العلمى المنعقد اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلى هيئة فولبرايت ورؤساء الجامعات. 

وأوضح وزير التعليم العالى أن تكريم العلماء ينطلق العلماء اكثر بخطط تحتاجها الدولة مع أكبر الباحثين على مستوى العالم فى القضايا التى تخدم رؤية مصر 2030.

خطة التعليم العالى لإنتاج المعرفة

وكشف وزير التعليم العالى عن خطة الوزارة نحو إنتاج المعرفة، لتحقيق رؤية الدولة 2030 فى كل المجالات مؤكدا ان التعليم العالى اساس وقاطرة التنمية لتحقبق احتياجات الدولة. 

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن لدينا 500 عالم متميز فى التخصصات المختلفة وندعم عمل مشروعات بحثية مشتركة خارج مصر أو دعوة أى باحث متميز من العالم للمشاركة معنا فى مشروع بحثى ونهدف إلى ربط البحث العلمى المصرى بالمستوى الدولى مطالبا العلماء تحويل البحث إلى ابتكارات  تدعم وتخدم الاقتصاد المصرى وقادرون على تمويل هذا المدخل من الوزارة . 

وأضاف وزير التعليم العالى أن أول مرة نجتمع مع العلماء المتميزين ونسعى لاستخدام البحث العلمى فى خدمة احتياجات الدولة المصرية. 

وتابع وزير التعليم العالى أنه تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى أطلقتها الوزارة فى 7 مارس، ومحور الابتكار لربطه بالاقتصاد المصرى وعملنا على تصنيف ستانفورد والريسفير وحصلت على 11 تخصص سنعمل عليهم مثل قضايا الغذاء والمناخ والتصنيع وكل الاحتياجات الاساسية للدولة. 

 

وقالت الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، نشرف بأن  الدكتور أيمن عاشور أصبح رئيس لمجلس إدارة الهيئةمنذ 4 سنوات، موضحة أن وجود الوزير فى الوزارة والهيئة يحقق تناغم بين رؤية واستراتيجية الوزارة ورؤية الهيئة. 

وأضافت أن الهيئة تضم 8 أعضاء مجلس إدارة يمثلون السفارة الأمريكية وهيئة المعونة ووزارة التعليم العالى وإنشاءها منذ 70 عاما بموجب برتوكول تعاون بين الخارجية المصرية والامريكيه.

وأضافت ماجى مصيف أن لدينا 7000 خريج مصرى وألف خريج أمريكى موضحة أن الهيئة لها مكتب لتدريب الباحثين ، متابعة تشرفت بالإشراف على الهيئةمنذ 2014، وكان لنا شرف بزيارة كل جامعة مصرية حكومية ونتاج لذلك فإن 40% من المتقدمين بجانب 60% من المتقدمين من السيدات مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق برنامج قريبا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

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