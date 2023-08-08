مدير تعليم أبوتشت بقنا يترأس اجتماعا لمتابعة حركة الندب والنقل

عقد الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء الجاري اجتماعا موسعا بمكتبه في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واعضاء اللجنة الخماسية ومديري المراحل والتنسيق والموجهين الاوائل للمواد الأساسية، وذلك لمتابعة اعمال اللجنة الخماسية وعرض طلبات الندب والنقل والانتهاء منها قبل يوم 30 أغسطس الجاري طبقا للقرار الوزاري 202.

وأكد المدير العام علي ضرورة إعداد قاعدة بيانات حديثة لحصر أماكن العجز والزيادة في الموارد البشرية، وإعداد خطة لإعادة توزيع المعلمين، طبقا للقرارات المنظمة لذات الشأن وعرض هذه الخطه علي الجهات المختصة استعدادا للعام الدراسي الجديد مع مراعاة المسافات بين مكان العمل ومحل الإقامة.

كما شدد وزيري علي عدم نشر اي تعليمات او نشرات او قرارات علي مواقع التواصل الاجتماعي ويتم النشر علي الواتساب الخاص بإلادارة فقط ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للمسأله القانونية.