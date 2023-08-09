رئيس مدينة الغنايم بأسيوط: ساتر رمال في منحنيات الجبال لتقليل الحوادث

فى إستجابة فورية وسريعة لشكاوى المواطنين من كثرة الحوادث بالطريق الصحراوي، قام مصطفى على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بالتوجه إلى الطريق الصحراوي للمركز لحل مشكلة تكرار الحوادث على الطريق بناءاً على إقتراح مقدم من بعض المواطنين بعمل ساتر من الرمال بمنحنيات الجبال لتقليل الحوادث والتخفيف من أثارها قدر الإمكان.

التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى

تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى وتنفيذ تعليمات معالى اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها. وعلى الفور تم عمل ساتر رملى بالمنحنيات على الطريق لتأمين حركة السيارات والمواطنين.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فورى وملموس والمساهمة فى تقليل الحوادث حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين بمركز الغنايم. وفى هذا السياق، سطرت الوحدة المحلية خطة عمل واضحة لمتابعة وتواصل مع المواطنين بكافة وسائل الاتصال لضمان متابعة المشكلات والاستفسارات والشكاوى التى يتقدم بها المواطنون.

يشهد الطريق الصحراوى بمركز ومدينة الغنايم حركة مرور كثيفة، وقد وقعت على مدار الأسابيع الماضية عدة حوادث سيارات، مما دفع المواطنين إلى التوجه بشكاوى من هذا الوضع. ومن خلال هذه الخطوة، يتم تعزيز السلامة المرورية وتخفيف حوادث الطريق، وبالتالي تحقيق تحسين فوري لحياة المواطنين بالمنطقة.

تتوقع السلطات المحلية أن يكون لهذا الإجراء الإيجابي تأثير كبير على سلامة الطريق الصحراوي وتقليل حوادث السير به. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الرامي إلى تحسين البنية التحتية للطرق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري وفعال.

بهذه الخطوة الفعالة ، تثبت السلطات المحلية استجابتها لشكاوى المواطنين وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة لهم وتعزيز سلامتهم. من المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة لمتابعة حركة المرور والعمل على تعزيز السلامة على الطريق الصحراوي في المركز.

رئيس مركز ومدينة الغنايم تم عمل ساتر رمال بمنحنيات الجبال لتقليل الحوادث

رئيس مركز ومدينة الغنايم تم عمل ساتر رمال بمنحنيات الجبال لتقليل الحوادث

رئيس مركز ومدينة الغنايم تم عمل ساتر رمال بمنحنيات الجبال لتقليل الحوادث

رئيس مركز ومدينة الغنايم تم عمل ساتر رمال بمنحنيات الجبال لتقليل الحوادث

رئيس مركز ومدينة الغنايم تم عمل ساتر رمال بمنحنيات الجبال لتقليل الحوادث