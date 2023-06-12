أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة كثافة الفصول في المدارس الخاصة بنسبة 10 في المائة.

جاء ذلك خلال خطاب عممته الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وتضمن الخطاب موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على زيادة كثافة الفصول في المدارس الخاصة بنسبة 10 في المائة.

قرار زيادة كثافة المدارس الخاصة

عدم زيادة مصروفات المدارس الخاصة

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024 باستثناء الزيادات السنوية المقررة قانونًا، بحسب الكتاب الدورى رقم 23 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم زيادة الكثافة الطلابية بواقع 10 في المائة من الكثافة الكلية في المدارس الخاصة بكل أنواعها العربى، واللغات، وذات الطبيعة الخاصة والدولية، أو السماح بفتح فصل طائر طبقًا لظروف كل مدرسة.

وفى حالة الحصول على نسبة الـ10 في المائة أو الفصل الطائر، لا يتم تحصيل أية رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويًا، حتى يتسنى للمدارس مواجهة التزاماتها وعدم تحمل ولى الأمر أية أعباء إضافية.

وفي كتاب دوري سابق، وجه وزير التربية والتعليم جميع المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة المدارس الخاصة.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الوقوف على التزام المدارس الخاصة بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس بحسب القرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و(422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

ونبه وزير التربية والتعليم بتكليف المديريات التعليمية بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري).

وأوضح وزير التربية والتعليم أن اللجان المشكلة، من قبل المديريات التعليمية، تختص بالتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقًا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.

نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة

تحصّل المدارس الخاصة والدولية المصروفات الدراسية لجميع الطلاب على أربع دفعات على مدار العام الدراسي، وتلتزم المدارس الخاصة والدولية بالشريحة المقررة لزيادة المصروفات الدراسية طبقًا للقرار الوزاري رقم 350 لسنة 2018.

وتبلغ نسبة زيادة المصروفات الدراسية 25 في المائة سنويًّا للمدارس التي تصل مصروفات الدراسة بها لأقل من ألفين جنيه.

كما تبلغ نسبة الزيادة السنوية في المدارس الخاصة التي تبلغ قيمة المصروفات الدراسية بها من ألفين جنيه إلى أقل من ثلاثة آلاف جنيه 20 في المائة.

تكون الزيادة بنسبة 25 في المائة سنويًّا في المدارس الخاصة التي تبلغ قيمة المصروفات الدراسية بها من ثلاثة آلاف جنيه إلى أقل من خمسة آلاف جنيه.

وتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 10 في المائة للمدارس الخاصة التي تبدأ المصروفات الدراسية فيها من خمسة آلاف جنيه إلى أقل من عشرة آلاف جنيه.

أما المدارس الخاصة والدولية التي تصل المصروفات الدراسية بها إلى عشرة آلاف فأكثر، فتبلغ نسبة الزيادة السنوية بها 7 في المائة.